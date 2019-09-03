Конкурс на маршрут из Ростова в «Мегу» оказался под вопросом

Posted 3 сентября 2019, 06:36
Published 3 сентября 2019, 06:36
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Планируется, что автобусы будут курсировать по всему Ростову. Решение о приостановке конкурса приняло Минтранспорта региона после уведомления УФАС. Всего участниками конкурса пожелали стать шесть компаний. Некоторые из них передали недостоверную информацию о наличии у них дорожно-транспортных происшествий за 2018 год.
До участия допустили только компанию «Автоколонна-1559». Это решение оспорили организации «ИПОПАТ-Юг», ООО «ТрансЭкспорт» и ООО «ТК Авто-Лайн».
Отмечается, что жалобу одной из компаний признали обоснованной. После этого уже «Автоколонна-1559» обратилась в суд, чтобы не допускали этого участника.
Сейчас маршрут находится на доконкурсном обслуживании. Если решение суда не будет принято в течение 180 дней, то маршрут прекратит работу.
Ранее в Ростове сменили перевозчика на автобусных маршрутах № 40-МТ и № 11.