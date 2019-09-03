Конкурс на маршрут из Ростова в «Мегу» оказался под вопросом

Планируется, что автобусы будут курсировать по всему Ростову. Решение о приостановке конкурса приняло Минтранспорта региона после уведомления УФАС. Всего участниками конкурса пожелали стать шесть компаний. Некоторые из них передали недостоверную информацию о наличии у них дорожно-транспортных происшествий за 2018 год.