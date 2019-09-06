rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Донметалл-2000» просят признать банкротом

6 сентября 2019, 13:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
ООО ПКФ «Донметалл-2000» из Гуково просят признать банкротом, следует из материалов электронной картотеки Арбитражного суда.

Исковое заявление Арбитражный суд Ростовской области принял от ООО «Стэм», ранее подававшего иск к «Донметалл-2000» почти на 1,2 миллиона рублей.

Причиной подачи иска весной 2019 года послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Тогда суд полностью удовлетворил требования истца.

ООО «Донметалл-2000» работает с 2000 года, основным видом деятельности компании является торговля автотранспортными средствами. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 6,7 миллиона рублей при выручке в 492 миллиона рублей.

ООО «Стэм» зарегистрировано в Ростове, работает компания с 2005 года и занимается комплексными поставками сварочных материалов и оборудования на производственные предприятия России.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Суадон», который являлся генподрядчиком компании «Евродон» Вадима Ванеева.

Материалы по теме
Задолжавшую 9 млн руб скандальную УК «Атмосфера» хотят признать банкротом в Ростове«Торговый дом Утолина» в Ростовской области признали банкротомМыльный пузырь: станет ли банкротом ТНС энерго из-за 7 млрд долгов
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28