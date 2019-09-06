«Донметалл-2000» просят признать банкротом

Исковое заявление Арбитражный суд Ростовской области принял от ООО «Стэм», ранее подававшего иск к «Донметалл-2000» почти на 1,2 миллиона рублей.
Причиной подачи иска весной 2019 года послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Тогда суд полностью удовлетворил требования истца.
ООО «Донметалл-2000» работает с 2000 года, основным видом деятельности компании является торговля автотранспортными средствами. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 6,7 миллиона рублей при выручке в 492 миллиона рублей.
ООО «Стэм» зарегистрировано в Ростове, работает компания с 2005 года и занимается комплексными поставками сварочных материалов и оборудования на производственные предприятия России.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Суадон», который являлся генподрядчиком компании «Евродон» Вадима Ванеева.