Иск на 2 млн руб подали к мэрии Шахт Ростовской области

Posted 6 сентября 2019, 09:11
Published 6 сентября 2019, 09:11
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В иском в суд обратился Ростовский областной фонд содействия капитального ремонта. Он хочет получить от администрации более 1,8 миллиона рублей.
Подробности обращения на данный момент не раскрываются. Иск еще не был принят к производству, даты заседания не назначено.
Ранее бизнесмену удалось взыскать крупную сумму с УМВД РФ по Ростовской области. Полицейские изъяли у него необходимое для работы оборудование, из-за чего он потерпел убытки и обратился в суд, который встал на его сторону. Изначально предприниматель хотел получить более двух миллионов рублей, но суд остановился на цифре 630 тысяч рублей.