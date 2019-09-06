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Posted 6 сентября 2019, 09:11

Published 6 сентября 2019, 09:11

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Иск на 2 млн руб подали к мэрии Шахт Ростовской области

6 сентября 2019, 09:11
Сюжет
Эксклюзив
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием взыскать почти два миллиона рублей с администрации города Шахт, сообщается в документах суда.

В иском в суд обратился Ростовский областной фонд содействия капитального ремонта. Он хочет получить от администрации более 1,8 миллиона рублей.

Подробности обращения на данный момент не раскрываются. Иск еще не был принят к производству, даты заседания не назначено.

Ранее бизнесмену удалось взыскать крупную сумму с УМВД РФ по Ростовской области. Полицейские изъяли у него необходимое для работы оборудование, из-за чего он потерпел убытки и обратился в суд, который встал на его сторону. Изначально предприниматель хотел получить более двух миллионов рублей, но суд остановился на цифре 630 тысяч рублей.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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