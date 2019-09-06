Иск на 2 млн руб подали к мэрии Шахт Ростовской области

Ранее бизнесмену удалось взыскать крупную сумму с УМВД РФ по Ростовской области. Полицейские изъяли у него необходимое для работы оборудование, из-за чего он потерпел убытки и обратился в суд, который встал на его сторону. Изначально предприниматель хотел получить более двух миллионов рублей, но суд остановился на цифре 630 тысяч рублей.