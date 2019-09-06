Территории Дона и Кубани останутся прежними после описания границы между регионами

Само соглашение уже подписали главы обоих регионов, в документе отображено графическое и координатное описание границ между субъектами, при этом территориальный баланс не изменился.
Отмечается, что соглашение поможет упростить процедуру определения и установления на местности границ между субъектами при градостроительстве, землепользовании и для последующего внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.
В начале года Ростовская область уже приняла аналогичный законопроект в отношении Воронежской области, разрабатываются соглашения со Ставропольским краем, Волгоградской областью и Республикой Калмыкия.