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Территории Дона и Кубани останутся прежними после описания границы между регионами

6 сентября 2019, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Описание границ между Ростовской областью и Краснодарским краем не изменит территориальный баланс регионов, сообщило Законодательное собрание Ростовской области.

Само соглашение уже подписали главы обоих регионов, в документе отображено графическое и координатное описание границ между субъектами, при этом территориальный баланс не изменился.

Отмечается, что соглашение поможет упростить процедуру определения и установления на местности границ между субъектами при градостроительстве, землепользовании и для последующего внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

В начале года Ростовская область уже приняла аналогичный законопроект в отношении Воронежской области, разрабатываются соглашения со Ставропольским краем, Волгоградской областью и Республикой Калмыкия.

Ранее депутаты Ростовской области предложили защитить владельцев самостроев.

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