Фанаты «Ростова» приодели скульптуру коробейника возле парка Горького

Так, у скульптуры появился головной убор и шарф с символикой ФК «Ростов». «Коробейник — торговля уже не та, идём в футболисты. Там больше платят», — сказано в сообщении. Болельщики шутку оценили: «И руки и ноги поднял бы за такое!», — написал один из комментаторов.