Фанаты «Ростова» приодели скульптуру коробейника возле парка Горького

Так, у скульптуры появился головной убор и шарф с символикой ФК «Ростов». «Коробейник — торговля уже не та, идём в футболисты. Там больше платят», — сказано в сообщении. Болельщики шутку оценили: «И руки и ноги поднял бы за такое!», — написал один из комментаторов.
Кстати, фигуру коробейника в центре Ростова наряжают уже не в первый раз. Например, в 2017 году в день ВДВ неизвестные одели скульптуру купца в тельняшку и голубой берет.
Кроме того, в одном из районов Ростова-на-Дону появилось граффити с логотипом прославленной футбольной команды.