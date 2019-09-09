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Фанаты «Ростова» приодели скульптуру коробейника возле парка Горького

9 сентября 2019, 19:16
Фото: vk.com/rostovnadon
Болельщики ФК «Ростов» превратили коробейника возле парка Горького в фаната команды желто-синих, фото появилось в соцсети.

Так, у скульптуры появился головной убор и шарф с символикой ФК «Ростов». «Коробейник — торговля уже не та, идём в футболисты. Там больше платят», — сказано в сообщении. Болельщики шутку оценили: «И руки и ноги поднял бы за такое!», — написал один из комментаторов.

Кстати, фигуру коробейника в центре Ростова наряжают уже не в первый раз. Например, в 2017 году в день ВДВ неизвестные одели скульптуру купца в тельняшку и голубой берет.

Фото: vk.com/rostovnadon

Кроме того, в одном из районов Ростова-на-Дону появилось граффити с логотипом прославленной футбольной команды.

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