В Железнодорожном районе Ростова отремонтируют семь детских игровых комплексов

Конкурс на выполнение работ объявило районное управление благоустройства. В общей сложности планируется отремонтировать семь игровых детских комплекса, расположенные по адресам: Заводская, 20, Кочубея, 3, Профсоюзная, 85, Профсоюзная, 89, Магнитогорская, 5/65Б, Чебанова — ул. Вагулевского и на площади Рабочей. Максимальная стоимость контракта составит 4,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить работы до 30 ноября 2019 года.