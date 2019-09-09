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В Железнодорожном районе Ростова отремонтируют семь детских игровых комплексов

9 сентября 2019, 13:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону планируется отремонтировать детские игровые площадки, расположенные в Железнодорожном районе, говорится в документах на сайте госсзакупок.

Конкурс на выполнение работ объявило районное управление благоустройства. В общей сложности планируется отремонтировать семь игровых детских комплекса, расположенные по адресам: Заводская, 20, Кочубея, 3, Профсоюзная, 85, Профсоюзная, 89, Магнитогорская, 5/65Б, Чебанова — ул. Вагулевского и на площади Рабочей. Максимальная стоимость контракта составит 4,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить работы до 30 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в самой большой школе Юга России, которая находится в Советском районе Ростова-на-Дону, открылись 17 первых классов.

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