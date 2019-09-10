rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Анапы решили сами отремонтировать знаменитую лестницу в 800 ступеней

10 сентября 2019, 07:54
Фото: instagram.com/typodar
Отремонтировать своими силами местную достопримечательность, лестницу «800 ступеней к морю» в Су-Псехе, решили жители Анапы, сообщается в соцсети.

Инициатором выступила местная жительница, идею поддержали не только анапчане, но и жители других городов Краснодарского края.

«Фактически лестница является самостроем и никому не принадлежит, никто ее не станет ремонтировать, и время просто разрушит ее. Но! Это одно из любимых мест для многих жителей Анапы, его любят гости нашего города, ни один человек не уходит отсюда без живописной фотографии, так почему же нам не объединиться и общими силами не вдохнуть новую жизнь в каждую ступенечку? Чуть подлатать, покрасить, убрать — мне кажется, мы справимся!», — написала автор идеи.

Уже в ближайшие выходные горожане выйдут на субботник, чтобы провести земляные и сварочные работы, срезать прогнившие перила и покрасить новые элементы. Посильный вклад в общую идею можно внести любым способом — от перечисления денег до участия в работах.

При этом вдохновитель ремонта все же надеется, что власти города подключатся к ремонту. «Параллельно мы ищем предприятия-спонсоров и, конечно же, ожидаем, что администрация города не останется в стороне от спасения одной из главных наших достопримечательностей», — написала девушка.

Ранее стало известно, что в Ростове в 2019 году отремонтируют старинные подъезды.

Материалы по теме
Житель Ростовской области самостоятельно залатал ямы на дорогеРостовчан могут обязать самостоятельно убирать прилегающую территорию
#Новости#Новости ЮФО#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00