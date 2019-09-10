Жители Анапы решили сами отремонтировать знаменитую лестницу в 800 ступеней

Инициатором выступила местная жительница, идею поддержали не только анапчане, но и жители других городов Краснодарского края.
«Фактически лестница является самостроем и никому не принадлежит, никто ее не станет ремонтировать, и время просто разрушит ее. Но! Это одно из любимых мест для многих жителей Анапы, его любят гости нашего города, ни один человек не уходит отсюда без живописной фотографии, так почему же нам не объединиться и общими силами не вдохнуть новую жизнь в каждую ступенечку? Чуть подлатать, покрасить, убрать — мне кажется, мы справимся!», — написала автор идеи.
Уже в ближайшие выходные горожане выйдут на субботник, чтобы провести земляные и сварочные работы, срезать прогнившие перила и покрасить новые элементы. Посильный вклад в общую идею можно внести любым способом — от перечисления денег до участия в работах.
При этом вдохновитель ремонта все же надеется, что власти города подключатся к ремонту. «Параллельно мы ищем предприятия-спонсоров и, конечно же, ожидаем, что администрация города не останется в стороне от спасения одной из главных наших достопримечательностей», — написала девушка.