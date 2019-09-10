Жители Анапы решили сами отремонтировать знаменитую лестницу в 800 ступеней

«Фактически лестница является самостроем и никому не принадлежит, никто ее не станет ремонтировать, и время просто разрушит ее. Но! Это одно из любимых мест для многих жителей Анапы, его любят гости нашего города, ни один человек не уходит отсюда без живописной фотографии, так почему же нам не объединиться и общими силами не вдохнуть новую жизнь в каждую ступенечку? Чуть подлатать, покрасить, убрать — мне кажется, мы справимся!», — написала автор идеи.