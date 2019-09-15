Падение с 14 этажа не оставило девушке шансов в Ростове

Posted 15 сентября 2019, 18:39
Published 15 сентября 2019, 18:39
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
По их словам, они услышали крики, после чего узнали о падении. Девушка находилась в квартире на 14 этаже высотного дома, она облокотилась на окно и выпала.
Местные жители рассказали, что выжить при падении пострадавшей не удалось. К месту происшествия приезжали полицейские и врачи.
Сколько именно лет было девушке, в сообщении не раскрывается. Информации от официальных ведомств не поступало.