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Posted 15 сентября 2019, 18:39

Published 15 сентября 2019, 18:39

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Падение с 14 этажа не оставило девушке шансов в Ростове

15 сентября 2019, 18:39
На улице Жданова в Ростове-на-Дону девушка решила посидеть у окна в квартире и выпала, рассказали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, они услышали крики, после чего узнали о падении. Девушка находилась в квартире на 14 этаже высотного дома, она облокотилась на окно и выпала.

Местные жители рассказали, что выжить при падении пострадавшей не удалось. К месту происшествия приезжали полицейские и врачи.

Сколько именно лет было девушке, в сообщении не раскрывается. Информации от официальных ведомств не поступало.

Ранее в Шахтах Ростовской области ребенок упал с третьего этажа дома, спасти его не удалось.

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