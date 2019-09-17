Ростовчан предупредили об ураганном ветре и ливнях

Posted 17 сентября 2019, 20:02
Published 17 сентября 2019, 20:02
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Жителей города предупредили, что пасмурная погода будет сохраняться с 17 по 20 сентября. Синоптики пообещали в это время грозовые дожди.
Кроме того, скорость ветра может усилиться до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия могут привести к увеличению уровня воды в реке Дон в ночь на среду и утром в четверг.
Ростовчан призвали быть осторожными. Также желательно не выходить из дома во время непогоды.