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Posted 17 сентября 2019, 20:02

Published 17 сентября 2019, 20:02

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовчан предупредили об ураганном ветре и ливнях

17 сентября 2019, 20:02
В Ростове-на-Дону резко ухудшатся погодные условия, ожидаются ливни и ураганный ветер, проинформировали в областном УМЧС.

Жителей города предупредили, что пасмурная погода будет сохраняться с 17 по 20 сентября. Синоптики пообещали в это время грозовые дожди.

Кроме того, скорость ветра может усилиться до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия могут привести к увеличению уровня воды в реке Дон в ночь на среду и утром в четверг.

Ростовчан призвали быть осторожными. Также желательно не выходить из дома во время непогоды.

Ранее жители Ростовской области увидели смерч в Миллеровском районе.

#Общество#Новости
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