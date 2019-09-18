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Posted 18 сентября 2019, 16:52

Published 18 сентября 2019, 16:52

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

На видео попало падение дерева на девушку в Ростове

18 сентября 2019, 16:52
В центре Ростова-на-Дону в среду из-за сильного ветра на девушку упало большое дерево, видео с происшествием опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился на Пушкинской в среду днем, когда резко ухудшилась погода. Девушка перешла дорогу и уже на тротуаре на нее рухнуло дерево.

Ростовчанку задели только ветки и она успела отпрыгнуть. После этого она продолжила свой путь.

Ролик успел набрать более 20 тысяч просмотров. Многие пользователи в комментариях написали, что девушке очень повезло.

Ранее в городе из-за сильного ветра дерево рухнуло еще на двух девушек. Одну из них сильно прижало. Кроме того, упавшие растения повредили несколько автомобилей.

#Общество#Новости
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