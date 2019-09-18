На видео попало падение дерева на девушку в Ростове

Posted 18 сентября 2019, 16:52
Published 18 сентября 2019, 16:52
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Инцидент случился на Пушкинской в среду днем, когда резко ухудшилась погода. Девушка перешла дорогу и уже на тротуаре на нее рухнуло дерево.
Ростовчанку задели только ветки и она успела отпрыгнуть. После этого она продолжила свой путь.
Ролик успел набрать более 20 тысяч просмотров. Многие пользователи в комментариях написали, что девушке очень повезло.
Ранее в городе из-за сильного ветра дерево рухнуло еще на двух девушек. Одну из них сильно прижало. Кроме того, упавшие растения повредили несколько автомобилей.