Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за урагана и ливней

Posted 18 сентября 2019, 14:10
Published 18 сентября 2019, 14:10
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Сейчас в усиленном режиме работают экстренные службы. Ранее горожан предупредили об ожидающихся ливнях, грозах и сильном ветре до 28 метров в секунду.
В среду днем из-за непогоды рухнули более 10 деревьев в различных районах города. Так, на проспекте Ленина дерево упало на двух девушек и придавило одну из них.
Большое дерево рухнуло возле школы № 57 на Мечникова, еще одно упало на дом № 63/11 по проспекту 40-летия Победы. Кроме того, под деревьями оказались несколько автомобилей.
Полный обзор происшествий в этот день читайте в материале RostovGazeta.