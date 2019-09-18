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Posted 18 сентября 2019, 14:10

Published 18 сентября 2019, 14:10

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за урагана и ливней

18 сентября 2019, 14:10
В Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Сейчас в усиленном режиме работают экстренные службы. Ранее горожан предупредили об ожидающихся ливнях, грозах и сильном ветре до 28 метров в секунду.

В среду днем из-за непогоды рухнули более 10 деревьев в различных районах города. Так, на проспекте Ленина дерево упало на двух девушек и придавило одну из них.

Большое дерево рухнуло возле школы № 57 на Мечникова, еще одно упало на дом № 63/11 по проспекту 40-летия Победы. Кроме того, под деревьями оказались несколько автомобилей.

Полный обзор происшествий в этот день читайте в материале RostovGazeta.

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