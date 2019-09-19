Губернатор рассказал, какими должны быть дороги в Ростовской области

Posted 19 сентября 2019, 12:53
Published 19 сентября 2019, 12:53
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Работы проводятся в рамках национального проекта, на них выделили 20 миллионов рублей. Длина проезжей части на Пушкина составляет 2,6 километра.
До начала работ дорога была сделана из щебня, сейчас ее заасфальтировали. Осталось сделать бордюры, поставить знаки и нанести разметку.
Все работы должны завершиться в середине октября. «На постоянном контроле нужно держать ход работ, сроки и качество. Дорога должна соответствовать требованиям безопасности», — рассказал глава региона.
Отмечается, что всего в регионе за пять лет на ремонт дорог потратят 45,5 миллиарда рублей.
Ранее появилась информация, что в 2020 году на ремонт дорог в Ростове потратят 550 миллионов рублей.