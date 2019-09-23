rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2019, 08:49

Published 23 сентября 2019, 08:49

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовский депутат матом оценил проигрыш ФК «Ростов»

23 сентября 2019, 08:49
Депутат из Ростова-на-Дону Максим Щаблыкин нецензурной лексикой прокомментировал проигрыш футбольного клуба «Ростов» команде «Тамбов», сообщается в Twitter парламентария.

Щаблыкин репостнул запись о том, что ростовчане проиграли в матче. Он написал: «Про.ли».

Добавим, что Щаблыкин был главой ПФК «Донметалл-2000». В данный момент он представляет интересы области в Государственной Думе.

Команды сыграли в рамках чемпионата России в Саранске. Ростовчане проиграли со счетом 2:1.

«Ростов» находился в лидерах турнирной таблицы чемпионата, «Тамбов» располагался в конце. Главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин списал все на непредвиденные ошибки.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика