Ростовский депутат матом оценил проигрыш ФК «Ростов»

Posted 23 сентября 2019, 08:49
Published 23 сентября 2019, 08:49
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Щаблыкин репостнул запись о том, что ростовчане проиграли в матче. Он написал: «Про.ли».
Добавим, что Щаблыкин был главой ПФК «Донметалл-2000». В данный момент он представляет интересы области в Государственной Думе.
Команды сыграли в рамках чемпионата России в Саранске. Ростовчане проиграли со счетом 2:1.
«Ростов» находился в лидерах турнирной таблицы чемпионата, «Тамбов» располагался в конце. Главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин списал все на непредвиденные ошибки.