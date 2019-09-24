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Posted 24 сентября 2019, 08:25

Published 24 сентября 2019, 08:25

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Из-за нехватки денег приостановили ремонт трамвайных путей в Новочеркасске

24 сентября 2019, 08:25
Ремонт трамвайных путей в Новочеркасске остановили на неопределенный срок из-за нехватки средств у подрядчика, сообщил Donday.

Выигравшая подряд на 54 миллиона рублей компания демонтировала пути на улицах Первомайской, Троицкой, Орджоникидзе, вырыла котлованы и больше никаких работ проводить не стала. С тех пор прошел почти месяц, а на месте разобранных трамвайных путей ничего не изменилось.

Выигравший конкурс подрядчик ищет средства, чтобы оплатить работу субподрядчика, но пока безуспешно. Согласно муниципальному контракту, работы должны завершить до 10 октября, при этом в администрации города проблемы в приостановке ремонта не видят.

Ранее стало известно, что власти Новочеркасска в очередной раз не смогли найти подрядчика на ремонт трамвайных путей.

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