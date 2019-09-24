Из-за нехватки денег приостановили ремонт трамвайных путей в Новочеркасске

Posted 24 сентября 2019, 08:25
Published 24 сентября 2019, 08:25
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Выигравшая подряд на 54 миллиона рублей компания демонтировала пути на улицах Первомайской, Троицкой, Орджоникидзе, вырыла котлованы и больше никаких работ проводить не стала. С тех пор прошел почти месяц, а на месте разобранных трамвайных путей ничего не изменилось.
Выигравший конкурс подрядчик ищет средства, чтобы оплатить работу субподрядчика, но пока безуспешно. Согласно муниципальному контракту, работы должны завершить до 10 октября, при этом в администрации города проблемы в приостановке ремонта не видят.
Ранее стало известно, что власти Новочеркасска в очередной раз не смогли найти подрядчика на ремонт трамвайных путей.