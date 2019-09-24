Из-за нехватки денег приостановили ремонт трамвайных путей в Новочеркасске

Выигравшая подряд на 54 миллиона рублей компания демонтировала пути на улицах Первомайской, Троицкой, Орджоникидзе, вырыла котлованы и больше никаких работ проводить не стала. С тех пор прошел почти месяц, а на месте разобранных трамвайных путей ничего не изменилось.