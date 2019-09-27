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Дожди и теплая погода ожидаются в Ростове на выходных

27 сентября 2019, 05:44
Фото: https://pixabay.com
На выходных жителей Ростова ждет потепление до плюс 20 градусов, днем в субботу и воскресенье пройдут дожди, сообщает Гидрометцентр.

Дожди начнутся в пятницу, температура поднимется до 17 градусов. Осадки продолжатся в субботу и воскресенье.

В субботу воздух прогреется до 20 градусов, в воскресенье — до 19 градусов. Ночью может похолодать до 10 градусов.

В понедельник и вторник будет немного теплее, но сохранится пасмурная погода. В среду дожди прекратятся, в этот день синоптики пообещали облачную погоду с температурой до 20 градусов.

В ночное время также могут пройти дожди, температура не превысит 13 градусов. Усиления ветра не прогнозируется.

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