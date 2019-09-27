Дожди и теплая погода ожидаются в Ростове на выходных

Дожди начнутся в пятницу, температура поднимется до 17 градусов. Осадки продолжатся в субботу и воскресенье.
В субботу воздух прогреется до 20 градусов, в воскресенье — до 19 градусов. Ночью может похолодать до 10 градусов.
В понедельник и вторник будет немного теплее, но сохранится пасмурная погода. В среду дожди прекратятся, в этот день синоптики пообещали облачную погоду с температурой до 20 градусов.
В ночное время также могут пройти дожди, температура не превысит 13 градусов. Усиления ветра не прогнозируется.