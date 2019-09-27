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Posted 27 сентября 2019, 09:54

Published 27 сентября 2019, 09:54

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

В Таганроге в сквере под предлогом благоустройства вырубили здоровые деревья

27 сентября 2019, 09:54
Жители Таганрога требуют прекратить вырубку здоровых деревьев в сквере по улице Бакинской.

На указанной территории располагается сквер с детской площадкой и православным храмом.

В конце августа, как раз перед выборами, в сквере начали вырубать деревья, не разбирая, где сухие, где здоровые. На месте вырубки появился баннер с проектом благоустройства, инициатором которого указывался кандидат в депутаты городской Думы Таганрога по 22 избирательному округу Геннадий Бородин. Перед началом работ указанный деятель ни разу не встретился с местными жителями, чтобы обсудить проект благоустройства.

Рабочие вырубили часть деревьев, при этом не убрав после мусор. Активисты неоднократно обращались к представителям Бородина, но ничего не добились. Мусор убрали только после обращения в мэрию.

Несмотря на то, что выборы Бородин проиграл, вырубку деревьев в сквере продолжают. Как говорится в официальном ответе на запрос активистов начальника отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Татьяны Поповой, под вырубку в сквере предназначены 168 деревьев в четырех секторах. При этом все 168 деревья указаны как аварийные. Информацию о возможной застройке территории парка чиновница опровергла.

Стоит отметить, что сквер на Бакинской небольших размеров и такое количество вырубленных деревьев превратит его в пустырь. Жители города требуют оставить парк в покое и не допустить вырубки оставшихся деревьев.

Ранее стало известно, что благоустройство парка «Осенний» в Ростове-на-Дону завершат до 1 ноября 2019 года.

#Общество#Новости
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