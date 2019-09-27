В Таганроге в сквере под предлогом благоустройства вырубили здоровые деревья

В конце августа, как раз перед выборами, в сквере начали вырубать деревья, не разбирая, где сухие, где здоровые. На месте вырубки появился баннер с проектом благоустройства, инициатором которого указывался кандидат в депутаты городской Думы Таганрога по 22 избирательному округу Геннадий Бородин. Перед началом работ указанный деятель ни разу не встретился с местными жителями, чтобы обсудить проект благоустройства.