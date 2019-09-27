Вне очереди получат госпомощь семьи с тройняшками в Ростовской области

Указанные семьи смогут в первоочередном порядке получить государственную поддержку на покупку жилья.
По действующему законодательству, многодетные семьи могут получить субсидию для оплаты до 30% от стоимости приобретаемого дома или квартиры. Кроме того, они могут претендовать на субсидирование процентной ставки по жилищному кредиту в размере 10% годовых.
Всего с начала года субсидией на приобретение жилья в Ростовской области воспользовались 45 многодетных семей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области многодетные семьи смогут выбирать деньги или участок под жилье.