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Вне очереди получат госпомощь семьи с тройняшками в Ростовской области

27 сентября 2019, 09:57
Фото: donland.ru
В Ростовской области решили вне очереди оказывать господдержку семьям, воспитывающим троих и более близнецов, сообщило региональное правительство.

Указанные семьи смогут в первоочередном порядке получить государственную поддержку на покупку жилья.

По действующему законодательству, многодетные семьи могут получить субсидию для оплаты до 30% от стоимости приобретаемого дома или квартиры. Кроме того, они могут претендовать на субсидирование процентной ставки по жилищному кредиту в размере 10% годовых.

Всего с начала года субсидией на приобретение жилья в Ростовской области воспользовались 45 многодетных семей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области многодетные семьи смогут выбирать деньги или участок под жилье.

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