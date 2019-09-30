Новая остановка появилась у вечерней электрички Глубокая — Шептуховка

С 30 сентября указанная электричка делает остановку в полминуты с 20.40 мск до 20.40.5 мск на остановочной платформе 995-й километр.
Из-за добавления остановки расписание пригородного поезда № 6359 изменится с 1 по 19 октября и с 28 октября по 7 декабря.
С 1 по 19 октября электричка будет отправляться на 46 минут позже, в 21.06 мск, и прибывать на станцию назначения в 22.46 мск.
С 28 октября по 7 декабря поезд будет отправляться из Глубокой с получасовой задержкой, в 20.50 мск и прибывать в Шептуховку в 22.30 мск.