rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новая остановка появилась у вечерней электрички Глубокая — Шептуховка

30 сентября 2019, 12:44
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на пригородном поезде № 6359 назначением Глубокая — Шептуховка с отправлением в 20.20 мск добавили остановку, сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

С 30 сентября указанная электричка делает остановку в полминуты с 20.40 мск до 20.40.5 мск на остановочной платформе 995-й километр.

Из-за добавления остановки расписание пригородного поезда № 6359 изменится с 1 по 19 октября и с 28 октября по 7 декабря.

С 1 по 19 октября электричка будет отправляться на 46 минут позже, в 21.06 мск, и прибывать на станцию назначения в 22.46 мск.

С 28 октября по 7 декабря поезд будет отправляться из Глубокой с получасовой задержкой, в 20.50 мск и прибывать в Шептуховку в 22.30 мск.

Ранее остановку добавили на электричках Ростов- Таганрог.

Материалы по теме
Допостановка появилась у городской электрички в РостовеРасписание электрички Успенская — Таганрог изменится с 19 сентябряПешеходный подход к электричке планируют сделать в ЖК «Красный Аксай» в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28