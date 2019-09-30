Около 1,5 километра берега Дона очистили от мусора ростовчане

Уборка прошла на территории Кумженской рощи в рамках акции «Вода России». Участниками госслужащие, волонтеры, общественные организации и местные жители.
Отмечается, что после субботника прошли мероприятия по экологическому просвещению, для активистов подготовили полевую кухню. Всего удалось убрать отходы на территории 1,5 километра.
Ранее в Ростове-на-Дону рыбаки сняли на видео, как в реку Дон стекает черная жидкость. Произошло это в самом центре города напротив переулка Газетного.
До этого в городе зафиксировали 49 фактов незаконного слива жидких бытовых отходов в систему канализации.