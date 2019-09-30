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Около 1,5 километра берега Дона очистили от мусора ростовчане

30 сентября 2019, 14:49
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону во время всероссийской акции от мусора очистили примерно 1,5 километра береговой линии реки Дон, сообщили в городской администрации.

Уборка прошла на территории Кумженской рощи в рамках акции «Вода России». Участниками госслужащие, волонтеры, общественные организации и местные жители.

Отмечается, что после субботника прошли мероприятия по экологическому просвещению, для активистов подготовили полевую кухню. Всего удалось убрать отходы на территории 1,5 километра.

Фото: rostov-gorod.ru

Ранее в Ростове-на-Дону рыбаки сняли на видео, как в реку Дон стекает черная жидкость. Произошло это в самом центре города напротив переулка Газетного.

До этого в городе зафиксировали 49 фактов незаконного слива жидких бытовых отходов в систему канализации.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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