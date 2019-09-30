Тест

Техника карточной безопасности: насколько защищены ваши финансы?

Сегодня уже невозможно представить себе жизнь современного человека без банковской карты. Так, по данным Южного ГУ Банка России, доля безналичных оплат от общего количества операций по платежным картам достигла в Ростовской области 80%.Вместе с тем мошенники, мечтающие завладеть денежными средствами граждан, каждый день придумывают новые схемы. Избежать неприятностей можно, соблюдая простые меры предосторожности при использовании банковской карты. Узнать, находятся ли ваши деньги в безопасности, предлагаем при помощи теста RostovGazeta.

Пройти тест