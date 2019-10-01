Голубев назвал необходимые главе Ростова характеристики

По мнению Голубева, новый человек на этом посту должен быть хорошим хозяйственником с работоспособной и креативной командой. Он добавил, что руководителю необходимо сразу же вникать в поступающие задачи.
«Сейчас во всех сферах существуют проблемы, которые требуют решения. Глава Ростова должен знать, что нужно городу», — пояснил губернатор.
Он уточнил, что сити-менеджер должен трудиться на перспективу. В данный момент в городе проходит конкурс, в ходе которого выберут нового руководителя администрации Ростова.
Всех подавших заявки кандидатов ждет собеседование. Победитель определится в октябре.