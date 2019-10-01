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Голубев назвал необходимые главе Ростова характеристики

1 октября 2019, 20:06
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев озвучил свое мнение о том, каким должен быть новый сити-менеджер Ростова, пишет Telegram-канал «16 негритят».

По мнению Голубева, новый человек на этом посту должен быть хорошим хозяйственником с работоспособной и креативной командой. Он добавил, что руководителю необходимо сразу же вникать в поступающие задачи.

«Сейчас во всех сферах существуют проблемы, которые требуют решения. Глава Ростова должен знать, что нужно городу», — пояснил губернатор.

Он уточнил, что сити-менеджер должен трудиться на перспективу. В данный момент в городе проходит конкурс, в ходе которого выберут нового руководителя администрации Ростова.

Всех подавших заявки кандидатов ждет собеседование. Победитель определится в октябре.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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