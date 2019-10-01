rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор рассказал, каким должен быть мэр Ростова

1 октября 2019, 14:00
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что новый глава администрации Ростова-на-Дону должен быть хорошим хозяйственником, сообщает Telegram-канал «16 негритят».

«У руководителя города должна быть работоспособная и креативная команда. Он должен своевременно реагировать на поступающие проблемы», — рассказал губернатор.

Он добавил, что задачи, которые надо решать, есть во всех отраслях. По его словам, сити-менеджер должен понимать то, что необходимо городу.

Также, по мнению Голубева, руководитель должен работать на перспективу. Добавим, что сейчас проводится конкурс, в рамках которого будет определен новый глава донской столицы. Кандидаты уже подали заявки, теперь их ждет собеседование.

Кто именно будет руководить Ростовом, станет известно в середине октября.

Материалы по теме
Радий Хабиров побил рекорд на выборах в БашкирииСостав комиссии по выбору главы администрации определили в РостовеДля ростовских семей провели акцию о выборах
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58