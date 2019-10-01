Губернатор рассказал, каким должен быть мэр Ростова

«У руководителя города должна быть работоспособная и креативная команда. Он должен своевременно реагировать на поступающие проблемы», — рассказал губернатор.
Он добавил, что задачи, которые надо решать, есть во всех отраслях. По его словам, сити-менеджер должен понимать то, что необходимо городу.
Также, по мнению Голубева, руководитель должен работать на перспективу. Добавим, что сейчас проводится конкурс, в рамках которого будет определен новый глава донской столицы. Кандидаты уже подали заявки, теперь их ждет собеседование.
Кто именно будет руководить Ростовом, станет известно в середине октября.