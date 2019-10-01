В 3,5 раза сократилось число водоканалов в Ростовской области

С 2014 года в регионе начали реорганизацию схем водоснабжения и водотведения, в результате мелкие сельские водоканалы объединили в районные.
Как отметил губернатор, водоканалы являются энергоемкими предприятиями, требующими модернизации, и бюджет обязан их поддерживать. В области для нужд водоканалов закупают необходимую технику, оборудование, материалы. Кроме того, ищут инвесторов для передачи объектов в концессию.
По словам Голубева, именно концессия способна решить проблему, при этом инвестор может быть любым, главное требование — обеспечить жизнеспособность системы водоснабжения и водоотведения в области за разумную плату для населения.