Житель Волгодонска чуть не лишился недвижимости из-за долга в 1,1 млн рублей

Судебный пристав, у которого находилось исполнительное производство, выяснил, что у должника в собственности находится нежилое здание площадью около 90 квадратных метров. На объект наложили арест, запрещающий любые регистрационные действия в отношении недвижимости.
Когда должник понял, что не сможет продать здание, он полностью оплатил образовавшуюся задолженность.
Арест имущества и запрет на выезд из страны вынудил оплатить долг и жителя Новочеркасска. Мужчина задолжал 413,7 тысячи рублей, но после ареста принадлежащей ему половины дома полностью оплатил долг.