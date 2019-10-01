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Житель Волгодонска чуть не лишился недвижимости из-за долга в 1,1 млн рублей

1 октября 2019, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арест недвижимости вынудил жителя Волгодонска оплатить задолженность в сумме 1,13 миллиона рублей, сообщило УФССП по Ростовской области.

Судебный пристав, у которого находилось исполнительное производство, выяснил, что у должника в собственности находится нежилое здание площадью около 90 квадратных метров. На объект наложили арест, запрещающий любые регистрационные действия в отношении недвижимости.

Когда должник понял, что не сможет продать здание, он полностью оплатил образовавшуюся задолженность.

Арест имущества и запрет на выезд из страны вынудил оплатить долг и жителя Новочеркасска. Мужчина задолжал 413,7 тысячи рублей, но после ареста принадлежащей ему половины дома полностью оплатил долг.

Ранее стало известно, что более 9 тысяч жителей Ростовской области остались без газа из-за долгов.

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