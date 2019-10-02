Названо место строительства Дворца спорта в Ростове

Горожане начали волноваться из-за вырубки деревьев, если Дворец спорта захотят построить в парке. По словам главы Минспорта региона Самвела Аракеляна, участок, где пройдут строительные работы, выведен из парковой зоны. Он находится рядом с территорией стадиона «Олимп-2».
«Инвестору еще не выделили участок. Сейчас выясняется стоимость переноса сетей и какие растения придется убрать, чтобы провести подготовительные мероприятия», — пишет «Дон 24» со ссылкой на слова министра.
Он добавил, что предусмотрена компенсационная высадка растений в случае, если придется вырубать деревья. По его словам, парковки на территории парка делать не будут.
Стало известно, что временно во Дворце спорта будут играть гандболистки, пока ремонтируют их площадку и строят для них специальную арену. После этого новый комплекс станет домашней ареной хоккейного клуба «Ростов».
Ранее появилась информация, что разработку проекта базы футбольного клуба «Ростов» на Левом берегу начнут в 2020 году.