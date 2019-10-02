Семилетний борец из Ростова установил мировой рекорд, не готовясь к нему

Всего Журавлев смог сделать 2201 раз без остановки, этот результат зафиксирован реестром Рекордов России. Сейчас спортсмену семь лет.
Добавим, что дончанин занимается борьбой и дзюдо с прошлого года. Он успел поучаствовать в пяти соревнованиях и на каждом занимал призовые места.
«Борцовский мост Дима выполняет только на тренировках для укрепления шеи. Мы не думали об установлении такого рекорда и даже не готовились к нему», — рассказал отец спортсмена.
Он добавил, что на тренировке он может сделать это упражнение 300 раз и не вспотеть. Смысл упражнения заключается в том, что спортсмен ложится на спину и поднимает тело при помощи головы и ног.