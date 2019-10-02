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Семилетний борец из Ростова установил мировой рекорд, не готовясь к нему

2 октября 2019, 10:36
Фото: minsport.donland.ru
Юный спортсмен из Ростовской области Дмитрий Журавлев установил мировой рекорд в упражнении борцовский мост без рук, сообщает Минспорт региона.

Всего Журавлев смог сделать 2201 раз без остановки, этот результат зафиксирован реестром Рекордов России. Сейчас спортсмену семь лет.

Добавим, что дончанин занимается борьбой и дзюдо с прошлого года. Он успел поучаствовать в пяти соревнованиях и на каждом занимал призовые места.

«Борцовский мост Дима выполняет только на тренировках для укрепления шеи. Мы не думали об установлении такого рекорда и даже не готовились к нему», — рассказал отец спортсмена.

Он добавил, что на тренировке он может сделать это упражнение 300 раз и не вспотеть. Смысл упражнения заключается в том, что спортсмен ложится на спину и поднимает тело при помощи головы и ног.

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