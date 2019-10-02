В Новочеркасске за два месяца построят новую поликлинику

Здание появится на территории городской больницы № 1, которая находится на улице Мацоты. В данный момент рабочие выравнивают площадку и уплотняют грунт.
«Основание сделают из бетонных блоков. Строительство модульного здания завершится через два месяца», — сказано в сообщении.
Отмечается, что монтаж кабинетов проходит на отдельном предприятии. Готовые секции привезут к месту установки и проведут сборку.
Также согласована схема технического присоединения к сетям электроснабжения. Поликлиника заработает в начале следующего года.
В городе уже есть модульные поликлиники на улице Троицкой и в микрорайоне Хотунок.