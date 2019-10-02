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В Новочеркасске за два месяца построят новую поликлинику

2 октября 2019, 05:31
Фото: https://novochgrad.ru
В Новочеркасске Ростовской области приступили к строительству новой детской поликлиники, сообщили в городской администрации.

Здание появится на территории городской больницы № 1, которая находится на улице Мацоты. В данный момент рабочие выравнивают площадку и уплотняют грунт.

«Основание сделают из бетонных блоков. Строительство модульного здания завершится через два месяца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что монтаж кабинетов проходит на отдельном предприятии. Готовые секции привезут к месту установки и проведут сборку.

Также согласована схема технического присоединения к сетям электроснабжения. Поликлиника заработает в начале следующего года.

В городе уже есть модульные поликлиники на улице Троицкой и в микрорайоне Хотунок.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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