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В Таганроге снесли аварийный дом по требованию прокуратуры

2 октября 2019, 20:20
Фото: https://pixabay.com
В Таганроге Ростовской области после вмешательства прокуратуры было принято решение снести аварийный дом, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Ломоносова, его признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2006 году. Жильцов переселили в 2013–2015 годах.

Отмечается, что в минувшем году здание отдали на баланс МКУ «Альтернатива» для дальнейшего демонтажа. Однако работы проведены не были.

Прокуратура обратилась в Таганрогский городской суд с требованием обязать «Альтернативу» снести дом. Все требования были удовлетворены.

После этого дом снесли, сейчас оформляются документы для снятия его с кадастрового учета.

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