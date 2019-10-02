В Таганроге снесли аварийный дом по требованию прокуратуры

Речь идет о многоквартирном доме на улице Ломоносова, его признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2006 году. Жильцов переселили в 2013–2015 годах.
Отмечается, что в минувшем году здание отдали на баланс МКУ «Альтернатива» для дальнейшего демонтажа. Однако работы проведены не были.
Прокуратура обратилась в Таганрогский городской суд с требованием обязать «Альтернативу» снести дом. Все требования были удовлетворены.
После этого дом снесли, сейчас оформляются документы для снятия его с кадастрового учета.