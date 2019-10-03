В Ростове оказались одни из самых высоких тарифов на воду в ЮФО

Posted 3 октября 2019, 11:22
Published 3 октября 2019, 11:22
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
В среднем житель Ростова-на-Дону платит за холодную воду в месяц 567 рублей. Дороже вода обходится жителям Элисты и Севастополя. В Майкопе холодное водоснабжение обходится в 172 рубля в месяц.
Что касается горячей воды, то Ростов снова оказался на третьем месте в ЮФО. Средний ценник достигает 520 рублей, дороже только в Элисте и Волгограде.
Стоимость одного кубометра горячей воды в Ростове составляет 165 рублей. Этот показатель выше только в Майкопе. Стоимость холодной воды равна 43 рублям за кубометр, дороже только Элисте.
При этом в ЮФО самое дорогое водоотведение оказалось в Ростове.