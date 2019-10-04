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Ростов хуже обеспечен спортивными объектами, чем область

4 октября 2019, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону ощущается нехватка спортивных сооружений, сообщили в городской администрации.

Речь идет об универсальных и специализированных спортивных сооружениях. Что касается пропускной способности, то она составляет 28,7% от нормативной. По Ростовской области этот показатель достигает почти 55%.

Эта информация была озвучена во время совещания в администрации. На нем рассмотрели вопросы формировании перспективного плана развития спортивной инфраструктуры города в рамках нацпроекта «Демография».

Участники рассказали, что в городе до 2022 года будут построены три плавательных бассейна, а также появятся пять мобильных спортивных комплекса. Всего на реализацию всех проектов потребуется свыше 500 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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