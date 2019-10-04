Ростов хуже обеспечен спортивными объектами, чем область

Речь идет об универсальных и специализированных спортивных сооружениях. Что касается пропускной способности, то она составляет 28,7% от нормативной. По Ростовской области этот показатель достигает почти 55%.
Эта информация была озвучена во время совещания в администрации. На нем рассмотрели вопросы формировании перспективного плана развития спортивной инфраструктуры города в рамках нацпроекта «Демография».
Участники рассказали, что в городе до 2022 года будут построены три плавательных бассейна, а также появятся пять мобильных спортивных комплекса. Всего на реализацию всех проектов потребуется свыше 500 миллионов рублей.