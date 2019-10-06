rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самарское предприятие потребовало 5 млн с авиационного завода в Таганроге

6 октября 2019, 08:43
Фото: https://pixabay.com
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием взыскать несколько миллионов рублей с Таганрогского авиационно-технического комплекса имени Бериева, сообщается в документах суда.

Иск передал «Самарский завод «Экран», который хочет получить 4,7 миллиона рублей долга. Еще 400 тысяч рублей предприятие требует в качестве неустойки.

Заявление было передано с соблюдением всех требований, иск приняли к производству. Предварительное заседание состоится 11 ноября.

Ответчик производит авиационную технику. По итогам первого квартала 2019 года убыток предприятия составил 1,1 миллиарда рублей.

«Экран» производит части и принадлежности летательных и космических аппаратов. Чистая прибыль в 2018 году составила 11 миллионов рублей.

Материалы по теме
«Донреко» не смог взыскать с алюминиевого предприятия в Ростовской области 16 млн рубВласти Ростова хотят взыскать 5 млн руб с Римско-Католической церквиБолее 70 млн руб налогов взыскали с конкурсного управляющего завода под Ростовом
#Новости#Эксклюзив#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56