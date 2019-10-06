Самарское предприятие потребовало 5 млн с авиационного завода в Таганроге

Иск передал «Самарский завод «Экран», который хочет получить 4,7 миллиона рублей долга. Еще 400 тысяч рублей предприятие требует в качестве неустойки.
Заявление было передано с соблюдением всех требований, иск приняли к производству. Предварительное заседание состоится 11 ноября.
Ответчик производит авиационную технику. По итогам первого квартала 2019 года убыток предприятия составил 1,1 миллиарда рублей.
«Экран» производит части и принадлежности летательных и космических аппаратов. Чистая прибыль в 2018 году составила 11 миллионов рублей.