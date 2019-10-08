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Главу Ростовской области попросили уволить министра ЖКХ

8 октября 2019, 18:50
Фото: donland.ru
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву поступила просьба отправить в отставку министра ЖКХ региона, сообщает издание 1rnd.

Эта информация прозвучала при проведении круглого стола, во время которого обсуждали связанные с капремонтом вопросы. По информации издания, от собравшихся звучала критика в адрес госслужащих.

В основном участников не устраивало качество работ, так как через год после их завершения несколько домов пришлось признать аварийными. Также некоторые были недовольны последовательностью работ.

По этим причинам главе региона предложили уволить министра ЖКХ. Решений на эмоциях принимать не стали и договорились собрать все предложения. Их передадут в отраслевой комитет Заксобрания региона.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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