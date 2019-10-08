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Шесть электричек отменят в Ростовской области с 20 октября

8 октября 2019, 14:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 20 октября в Ростовской области отменят сразу шесть пригородных поездов на направлении Глубокая — Лихая, сообщило региональное министерство транспорта.

С 20 по 26 октября не будет ходить электричка № 6361 назначением Лихая — Глубокая с отправление в 20.42 мск.

С 21 по 27 октября отменят движение пригородных поездов из Глубокой до Лихой № 6354 с отправлением в 05.58 мск, № 6360 с отправлением в 11.00 мск и № 6362 с отправлением в 18.06 мск.

В обратном направлении, из Лихой в Глубокую, с 21 по 27 октября отменят электричку № 6351 с отправлением в 09.16 мск и № 6355 с отправлением в 14.36 мск.

Электрички отменяют из-за ремонта путей перегона Погорелово — Глубокая.

Кроме того, в конце октября в Ростовской области ряд электричек изменят расписание.

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