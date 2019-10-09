На рекультивацию участка земли в Новочеркасске потратят более 18 млн руб

Тендер стоимостью в 18,1 миллиона рублей выиграло ООО «Институт «Газэнергопроект», которому дается год на проведение всех необходимых мероприятий.
На указанном загрязненном участке располагается полигон твердых бытовых отходов 4-5 класса опасности, к которым относятся бумага, металлолом и прочий бытовой мусор.
Средства на рекультивацию выделили из бюджета муниципалитета и области.
Раньше стало известно, что свалки в городах Ростовской области рекультивируют до 2024 года, общая стоимость работ составит 5,9 миллиарда рублей.