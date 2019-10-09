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На рекультивацию участка земли в Новочеркасске потратят более 18 млн руб

9 октября 2019, 14:20
Фото: oregongeology/CC BY 2.0 / flickr.com
В Новочеркасске проведут рекультивацию загрязненного участка земли на улице Крайней, следует из документов на сайте госзакупок.

Тендер стоимостью в 18,1 миллиона рублей выиграло ООО «Институт «Газэнергопроект», которому дается год на проведение всех необходимых мероприятий.

На указанном загрязненном участке располагается полигон твердых бытовых отходов 4-5 класса опасности, к которым относятся бумага, металлолом и прочий бытовой мусор.

Средства на рекультивацию выделили из бюджета муниципалитета и области.

Раньше стало известно, что свалки в городах Ростовской области рекультивируют до 2024 года, общая стоимость работ составит 5,9 миллиарда рублей.

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