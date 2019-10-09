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«Римский» двор с обнаженными нимфами нашли в Ростове

9 октября 2019, 08:37
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону горожане обнаружили необычный двор на Суворова, фотографии опубликовали в соцсети.

«Нашел интересный двор на Суворова, 6. Никогда бы не подумал, что у нас в городе есть такое место!» — написал автор поста.

Во дворе дома расположены несколько скульптур обнаженных девушек из белого камня, арки и колонны. Они напоминают внутренний дворик в Древнем Риме.

Пользователи от увиденного пришли в восторг, правда, некоторые посетовали, что автор указал адрес двора. «Лучше бы вы не говорили адрес, а то скоро от этой красоты ничего не останется», — написала одна из ростовчанок.

Впрочем, как пишет еще один ростовчанин, этим скульптурам уже лет 15. На первом этаже дома находится компания, которая и следит за двором.

Ранее жители Ростова поразились красоте «Дома Тарзана».

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