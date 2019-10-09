«Римский» двор с обнаженными нимфами нашли в Ростове

«Нашел интересный двор на Суворова, 6. Никогда бы не подумал, что у нас в городе есть такое место!» — написал автор поста.
Во дворе дома расположены несколько скульптур обнаженных девушек из белого камня, арки и колонны. Они напоминают внутренний дворик в Древнем Риме.
Пользователи от увиденного пришли в восторг, правда, некоторые посетовали, что автор указал адрес двора. «Лучше бы вы не говорили адрес, а то скоро от этой красоты ничего не останется», — написала одна из ростовчанок.
Впрочем, как пишет еще один ростовчанин, этим скульптурам уже лет 15. На первом этаже дома находится компания, которая и следит за двором.