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Полковника Разумную в Ростове уволили из МВД после ее побега в Грузию

10 октября 2019, 07:20
Фото: natarazum1981 / instagram.com
Начальника отдела полиции в Пролетарском районе Ростова-на-Дону Наталью Разумную, которая скрылась от следствия, уволили из ОВД, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Молодая женщина довольно быстро поднялась по карьерной лестнице. В свои 38 лет она уже занимала должность начальника отдела дознания ОП № 7 Пролетарского района. Однако все пошло не так в ноябре прошлого года, когда в отношении Разумной возбудили дело о мошенничестве.

По предварительным данным, она занималась фальсификацией уголовных дел. Потерпевшими признаны десятки ростовчан. Но официально никакой информации о произошедшем СК и МВД пока не дают. СМИ сообщили, что летом текущего года Разумная покинула РФ, перебравшись в Грузию.

Неясно, отдыхала ли полковник в Батуми этим летом, где находилась в этот момент ее несовершеннолетняя дочь. На днях журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах вновь рассказали, что Разумная была задержана в Александровке в Ростове-на-Дону, где она проживала в квартире у родственника. В полиции подтвердить факт задержания полковника затруднились, лишь отметив, что Разумная теперь не является сотрудником МВД.

«Она уволена из органов внутренних дел», — рассказали в региональной полиции.

Ранее на Украину сбежали два сотрудника полиции из Ростова из отдела по контролю за оборотом наркотиков.

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