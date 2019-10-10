Полковника Разумную в Ростове уволили из МВД после ее побега в Грузию

Молодая женщина довольно быстро поднялась по карьерной лестнице. В свои 38 лет она уже занимала должность начальника отдела дознания ОП № 7 Пролетарского района. Однако все пошло не так в ноябре прошлого года, когда в отношении Разумной возбудили дело о мошенничестве.
По предварительным данным, она занималась фальсификацией уголовных дел. Потерпевшими признаны десятки ростовчан. Но официально никакой информации о произошедшем СК и МВД пока не дают. СМИ сообщили, что летом текущего года Разумная покинула РФ, перебравшись в Грузию.
Неясно, отдыхала ли полковник в Батуми этим летом, где находилась в этот момент ее несовершеннолетняя дочь. На днях журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах вновь рассказали, что Разумная была задержана в Александровке в Ростове-на-Дону, где она проживала в квартире у родственника. В полиции подтвердить факт задержания полковника затруднились, лишь отметив, что Разумная теперь не является сотрудником МВД.
«Она уволена из органов внутренних дел», — рассказали в региональной полиции.
Ранее на Украину сбежали два сотрудника полиции из Ростова из отдела по контролю за оборотом наркотиков.