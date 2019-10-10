Полковника Разумную в Ростове уволили из МВД после ее побега в Грузию

Неясно, отдыхала ли полковник в Батуми этим летом, где находилась в этот момент ее несовершеннолетняя дочь. На днях журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах вновь рассказали, что Разумная была задержана в Александровке в Ростове-на-Дону, где она проживала в квартире у родственника. В полиции подтвердить факт задержания полковника затруднились, лишь отметив, что Разумная теперь не является сотрудником МВД.