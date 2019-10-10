В Новочеркасске раскритиковали решение продать сгоревшую поликлинику

В поликлинике, которая находится на улице Московской, произошел пожар. После этого парламентарии начали искать инвестора для проведения восстановительных работ.
Однако комитет выставил здание на продажу. Тогда парламентарии попросили приостановить этот процесс, переговоры шли в течение лета.
«Сейчас стало известно, что комитет решил ускорить продажу объекта. Стоимость здания снизили на 2 миллиона рублей — до 15 миллионов», — сказано в сообщении.
Теперь парламентарии намерены снять объект с плана приватизации, чтобы найти для него инвестора.