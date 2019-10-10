В Ростове продукты восьми наименований оказались дороже, чем по области

Жители областной столицы больше других платят за ржаной и пшеничный хлеб, сычужные сыры, вареную колбасу, баранину, стерилизованное молоко, рис, маргарин и соль.
Так, килограмм баранины в Ростове стоит в среднем 395 рублей, килограмм сыра — почти 490 рублей, литр молока около — 83 рублей, а ржаной хлеб — 48 рублей. Килограмм вареной колбасы обходится ростовчанам в 350 рублей, маргарина — 119 рублей, риса — 59 рублей, соли — 13,5 рубля.
Кроме того, самыми дорогими по области оказались в Ростове и некоторые непищевые товары. Так, килограмм стирального порошка стоит около 146 рублей, а 100 граммов туалетного мыла 34 рубля.