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В Ростове продукты восьми наименований оказались дороже, чем по области

10 октября 2019, 06:38
Фото: publicdomainpictures.net
В Ростове-на-Дону по состоянию на 7 октября зафиксировали самые высокие в области цены на восемь наименований продуктов, следует из сообщения Ростовстата.

Жители областной столицы больше других платят за ржаной и пшеничный хлеб, сычужные сыры, вареную колбасу, баранину, стерилизованное молоко, рис, маргарин и соль.

Так, килограмм баранины в Ростове стоит в среднем 395 рублей, килограмм сыра — почти 490 рублей, литр молока около — 83 рублей, а ржаной хлеб — 48 рублей. Килограмм вареной колбасы обходится ростовчанам в 350 рублей, маргарина — 119 рублей, риса — 59 рублей, соли — 13,5 рубля.

Кроме того, самыми дорогими по области оказались в Ростове и некоторые непищевые товары. Так, килограмм стирального порошка стоит около 146 рублей, а 100 граммов туалетного мыла 34 рубля.

Напомним, в сентября цены в Ростовской области выросли на 2%.

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#Новости#Экономика
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