Монтаж первой ветроэнергетической установки завершили в Ростовской области

Всего на Каменской ВЭС, Сулинсой ВЭС и Гуковской ВЭС, строительство которых в настоящее время ведут в области, разместят 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Запуск ветроустановок запланирован на первое полугодие 2020 года.