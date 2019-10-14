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Монтаж первой ветроэнергетической установки завершили в Ростовской области

14 октября 2019, 14:55
Фото: donland.ru
На строительной площадке Сулинской ВЭС в Красносулинском районе завершили монтаж первой ветроэнергетической установки, сообщило правительство Ростовской области.

Башни для ветроэнергетических установок производят в Таганроге, высота каждой башни 84,6 метра, диаметр 4,3 метра, вес 190 тонн, к месту установки их доставляют в разобранном виде.

Всего на Каменской ВЭС, Сулинсой ВЭС и Гуковской ВЭС, строительство которых в настоящее время ведут в области, разместят 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Запуск ветроустановок запланирован на первое полугодие 2020 года.

Ветростанции не загрязняют воздух, воду и почву и не производят твердые отходы, что благоприятно скажется на экологии региона. Кроме того, производство создаст новые рабочие места.

Ранее работы по обустройству фундамента начали на ветроэлектростанции Азовская ВЭС.

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