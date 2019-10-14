Монтаж первой ветроэнергетической установки завершили в Ростовской области

Башни для ветроэнергетических установок производят в Таганроге, высота каждой башни 84,6 метра, диаметр 4,3 метра, вес 190 тонн, к месту установки их доставляют в разобранном виде.
Всего на Каменской ВЭС, Сулинсой ВЭС и Гуковской ВЭС, строительство которых в настоящее время ведут в области, разместят 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Запуск ветроустановок запланирован на первое полугодие 2020 года.
Ветростанции не загрязняют воздух, воду и почву и не производят твердые отходы, что благоприятно скажется на экологии региона. Кроме того, производство создаст новые рабочие места.