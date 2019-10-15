rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2019, 09:40

Published 15 октября 2019, 09:40

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Тюльпановое поле появится в Азове

15 октября 2019, 09:40
Тюльпановое поле высадят на территории парка Памяти в Азове, сообщила городская администрация.

Луковицы тюльпанов для будущего поля высадят в День древонасаждения 19 октября, участие в акции примут представители городских предприятий, депутаты и простые жители Азова. Всех желающих приглашают к 09.00 мск в парк Памяти, можно принести луковицы красных тюльпанов.

Тематический цветник создают к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в ближайшую субботу в Азове высадят десятки саженцев деревьев и кустарников.

Напомним, более 600 деревьев высадили в парке «Левобережный» в Ростове во время субботника.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика