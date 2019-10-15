В штабе Навального в Ростове сотрудники СК искали 75 млн руб

В штабах оппозиционера Алексея Навального в регионах во вторник с самого утра проводили обыски в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. Следственные мероприятия ведутся и у сторонников господина Навального. Обыски идут как минимум в городах: Архангельске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Бийске, Ижевске, Екатеринбурге, Краснодаре, Новокузнецке, Самаре, Саратове, Уфе, Челябинске и Ярославле. Следственный комитет РФ возбудил 3 августа уголовное дело об отмывании денег ФБК. Следствие полагает, что с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По версии следователей, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.
В рамках дела ФБК 12 сентября прошли обыски в штабах Алексея Навального в 40 городах.
«Сегодня обыски прошли в доме нашего сотрудника Владислава Кульчицкого. В его квартире сотрудники СК искали „большие“ деньги. Правоохранители ничего конкретного не сказали, даже не показали решение суда на обыск. После этого Владислава доставили в штаб, где также был проведен обыск. Затем его привезли в СК для допроса, и, наконец, отпустили», — говорит Середкина.
Из дома Владислава сотрудники СК забрали старенький iPhone. Всю остальную технику, по словам Середкиной, правоохранители конфисковали еще 12 сентября — во время масштабной проверки по всем штабам Навального.
«У Владислава спрашивали: где 75 миллионов рублей, перечисляли фамилии, которые, возможно, известны ему. Однако Владислав воспользовался 51 статьей Конституции и ничего не ответил», — рассказала Середкина.