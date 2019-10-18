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Posted 18 октября 2019, 14:25

Published 18 октября 2019, 14:25

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

В Ростовской области ускорилось падение поголовья коз и овец

18 октября 2019, 14:25
На 1 октября 2019 года поголовье коз и овец в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей составило 1174,2 тысячи голов, говорится в сообщении территориального органа государственной статистики.

За год численность коз и овец в регионе сократилось на 4,5%, тогда как в сентябре темп снижения поголовья животных составлял 2,9%.

Число свиней в хозяйствах сократилось на 6,6% и составило 366,3 тысячи животных. Поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 634,7 тысячи животных, увеличившись за год на 1,5%. Число коров при этом выросло на 2% до 296,9 тысячи голов.

Ранее сообщалось, что за год производство мяса снизилось в Ростовской области на 39,4%, яиц — на 11% меньше.

#Экономика#Новости
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