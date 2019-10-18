Здоровые деревья вырубают в Бакинском сквере в Таганроге

Posted 18 октября 2019, 11:39
Published 18 октября 2019, 11:39
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
В сквере уже спилили десятки деревьев, при этом в администрации города сообщили, что выдали разрешение на ликвидацию деревьев в четырех секторах парка.
В первом секторе разрешили спилить 75 деревьев, во втором — 22, в третьем — 48, в четвертом — 23. Кроме того, в каждом из секторов планируется обрезать от шести до 36 деревьев.
Отмечается, что спил деревьев ведут с целью ухода за зелеными насаждениями, продолжительность работ — со второго квартала 2019 года по второй квартал 2020-го.
Ранее в Ростове-на-Дону возбудили три административных дела после прокурорской проверки тендера на строительство парка по улице Вересаева.
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