Производство мяса и яиц продолжает стремительно падать в Ростовской области

Число свиней в хозяйствах сократилось на 6,6% и составило 366,3 тысячи животных. Поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 634,7 тысячи животных, увеличившись за год на 1,5%. Число коров при этом выросло на 2% до 296,9 тысячи голов.