Производство мяса и яиц продолжает стремительно падать в Ростовской области

Posted 21 октября 2019, 15:08
Published 21 октября 2019, 15:08
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство мяса в регионе сократилось на 36,6%. Молока было произведено 850,3 тысячи тонн, что соответствует прошлогоднему показателю.
А производство яиц сократилось на 9,4% и составило 1,3 миллиарда штук.
Ранее сообщалось, что за год численность коз и овец в регионе сократилась на 4,5%, тогда как в сентябре темп снижения поголовья животных составлял 2,9%.
Число свиней в хозяйствах сократилось на 6,6% и составило 366,3 тысячи животных. Поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 634,7 тысячи животных, увеличившись за год на 1,5%. Число коров при этом выросло на 2% до 296,9 тысячи голов.
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