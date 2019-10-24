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Posted 24 октября 2019, 10:10

Published 24 октября 2019, 10:10

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Почти на 14% подорожала гречка в Ростовской области с начала осени

24 октября 2019, 10:10
В Ростовской области с начала сентября стоимость гречневой крупы увеличилась на 13,8%, сообщил Ростовстат.

В среднем один килограмм гречки в Ростове стоит 41 рубль, в Таганроге — 44,8 рублей, а в Миллерово — 40 рублей.

Кроме того, на 3% подорожали яйца, на 2,9% — сыр, на 1,5% — копченные колбасы. Средняя стоимость яиц в области составляет 56,3 рубля, сыра — 498,6 рубля, колбасы — 444,9 рубля за килограмм.

Молоко подорожало на 2% до 52-56 рублей за литр, говядина — до 339,4 рубля за килограмм.

При этом подешевел лук, капуста и сахар-песок.

Напомним, за неделю стоимость гречки в Ростовской области выросла на 2,2%.

#Экономика#Новости
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