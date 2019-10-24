Почти на 14% подорожала гречка в Ростовской области с начала осени

Posted 24 октября 2019, 10:10
Published 24 октября 2019, 10:10
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
В среднем один килограмм гречки в Ростове стоит 41 рубль, в Таганроге — 44,8 рублей, а в Миллерово — 40 рублей.
Кроме того, на 3% подорожали яйца, на 2,9% — сыр, на 1,5% — копченные колбасы. Средняя стоимость яиц в области составляет 56,3 рубля, сыра — 498,6 рубля, колбасы — 444,9 рубля за килограмм.
Молоко подорожало на 2% до 52-56 рублей за литр, говядина — до 339,4 рубля за килограмм.
При этом подешевел лук, капуста и сахар-песок.
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