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Posted 29 октября 2019, 20:00

Published 29 октября 2019, 20:00

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

В Ростове был арестован еще один участник перестрелки с пятью погибшими

29 октября 2019, 20:00
В Ростове-на-Дону был заключен под стражу третий участник перестрелки в Орловском районе, говорится в сообщении регионального УСКР.

Напомним, что 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка в Орловском районе произошла перестрелка между двумя семьями.

В ходе происшествия погибли пять человек, еще двое были ранены.

Причиной конфликта послужила проблема с разделом земли для выпаса скота.

Несколько человек скрылись и были объявлены в розыск. Один из них успел добраться до Чечни, где и был задержан.

В сообщении Следкома отмечается, что задержанный в Ростове 28 летний мужчина подозревается в пособничестве. Он был заключен под стражу.

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