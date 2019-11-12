«Ростов-Арену» передадут в собственность области с 2020 года

С 1 января область будет уже выделять средства на содержание стадиона, при этом в 2020 году 95% средств еще будут поступать из федерального бюджета. В последующие годы финансирование из центра постепенно сократят и с 2024 года обязанность содержания стадиона полностью возляжет на региональный бюджет.