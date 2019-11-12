«Ростов-Арену» передадут в собственность области с 2020 года

Posted 12 ноября 2019, 14:12
Published 12 ноября 2019, 14:12
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Соответствующее распоряжение подписал 5 ноября премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев.
Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в собственность региону передадут не только стадион, но и билетные кассы, контрольно-пропускные пункты, трансформаторные подстанции. Всего область получит 20 объектов, составляющих инфраструктуру «Ростов-Арены».
С 1 января область будет уже выделять средства на содержание стадиона, при этом в 2020 году 95% средств еще будут поступать из федерального бюджета. В последующие годы финансирование из центра постепенно сократят и с 2024 года обязанность содержания стадиона полностью возляжет на региональный бюджет.