В Ростовской области банкротят подрядчика «Донреко»

Posted 15 ноября 2019, 10:09
Published 15 ноября 2019, 10:09
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
Так, суд отменил мировое соглашение между заводом и его кредиторами, которое было принято ранее по инициативе ООО «Донэнергоконтроль». Общая задолженность предприятия перед кредиторами превышает 50 миллионов рублей.
На предприятии было введено наблюдение, временным управляющим назначена Ольга Белозерова.
Из информации в системе СПАРК известно, что в 2015 году обанкротившееся предприятие сотрудничало в рамках государственного контракта с «Донреко».
ООО «Завод Термопласт» зарегистрировано в Ростовской области в 2013 году. В качестве основного вида деятельности указано производство изделий из пластмасс. Убытки предприятия в 2018 году составили более 32,5 миллиона рублей.
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