rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тонны мяса и рыбы без документов задержали в Морозовске

19 ноября 2019, 09:32
Фото: pixabay.com
ветеринар мясо рыба
В Морозовске задержали крупные партии мяса и рыбы без ветеринарных документов, сообщили в управлении ветеринарии по Ростовской области.

Оба задержания произошли на посту ДПС, который находится на дороге Волгоград — Каменск. В первом случае водитель вез из Саратовской области в Таганрог 2,6 тонны чехони, леща, жереха и судака. Он рассказал, что продукция предназначалась на корм животным.

Через несколько дней оставили машину, в которой находились 1,2 тонны тушек цыпленка и перепела, суповых наборов и индюшиного фарша. Водитель ехал из Липецка в Ставрополь.

«В обоих случаях отсутствовали ветеринарные документы. Нарушителей привлекли к административной ответственности», — рассказали в управлении.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области за нарушения убрали из продажи 5,2 тонны рыбной продукции с начала года.

Материалы по теме
Гипермаркет «Магнит» в Аксае оштрафовали за серьезные нарушения условий хранения мясаПроизводство мяса и яиц продолжает стремительно падать в Ростовской областиОколо 20 тонн мяса без ветеринарных документов задержали в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28