Тонны мяса и рыбы без документов задержали в Морозовске

Оба задержания произошли на посту ДПС, который находится на дороге Волгоград — Каменск. В первом случае водитель вез из Саратовской области в Таганрог 2,6 тонны чехони, леща, жереха и судака. Он рассказал, что продукция предназначалась на корм животным.
Через несколько дней оставили машину, в которой находились 1,2 тонны тушек цыпленка и перепела, суповых наборов и индюшиного фарша. Водитель ехал из Липецка в Ставрополь.
«В обоих случаях отсутствовали ветеринарные документы. Нарушителей привлекли к административной ответственности», — рассказали в управлении.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области за нарушения убрали из продажи 5,2 тонны рыбной продукции с начала года.