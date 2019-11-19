Тонны мяса и рыбы без документов задержали в Морозовске

Оба задержания произошли на посту ДПС, который находится на дороге Волгоград — Каменск. В первом случае водитель вез из Саратовской области в Таганрог 2,6 тонны чехони, леща, жереха и судака. Он рассказал, что продукция предназначалась на корм животным.