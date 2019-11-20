Кибермошенники активизировались: как не попасть на уловки жуликов в Ростове

- В этом году масштабно «работают» телефонные мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Жулики звонят, зачастую, с абонентских номеров, начинающихся с номер +495 или 8 800. Держатели карт не знают остальные цифры, которые на банковских картах указаны, и слепо доверяют мошенникам. Злоумышленники обращаются к вам по имени, отчеству, говорят, что с вашей карты проведена та или иная операция и срочно надо спасать положение. Человек в растерянности выполняет все предложенные операции и лишается денег. Запомните, ни одна служба безопасности банка не станет звонить и просить назвать цифры, которые указаны на вашей карте. Максимум, они могут попросить доехать до ближайшего отделения банка, если возникают вопросы. Конечно, сотрудники банков при выдаче карт все объясняют, говорят, чтобы ни в коем случае никому не доверяли секретную информацию, но это пока слабо работает, к сожалению.