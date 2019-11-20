Кибермошенники активизировались: как не попасть на уловки жуликов в Ростове

Полиция усиленно работает в направлении раскрытия этих преступлений, однако пока люди не могут сами себя обезопасить и «охотно» отдают жуликам свои деньги. О самых интересных уголовных делах рассказал в интервью RostovGazeta начальник отдела по борьбе с мошенничествами общеуголовной направленности ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Александр Горлов.
+71% мошенничеств
На сайте правовой статистики прокуратуры РФ в отчете за текущий год (с января по сентябрь) сообщается, что в России зарегистрировано 1 521 683 преступления, что на 30 804 больше, чем за прошлый год на 2,1 %. Рост числа преступлений наблюдается в Северо-Кавказском (+8,1 %), Южном (+4,6 %), Приволжском (+3,4 %), Уральском (+2,8 %), Северо-Западном (+2,4 %), Центральном (+0,8 %), Сибирском (+0,5 %), Дальневосточном (+0,1 %) федеральных округах.
Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17,8 % и составило 186 825 преступлений. А наибольший рост мошенничеств наблюдается в Ростовской области (на 2 892; +71,2 %). В Москве на 13,8% выросло число таких преступлений, в Краснодарском крае на 22,9 %, а Ставропольском крае на 39,2 %.
«Не ведитесь» на звонки службы безопасности
- Назовите самые распространенные виды мошенничества в Ростовской области?
- В этом году масштабно «работают» телефонные мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Жулики звонят, зачастую, с абонентских номеров, начинающихся с номер +495 или 8 800. Держатели карт не знают остальные цифры, которые на банковских картах указаны, и слепо доверяют мошенникам. Злоумышленники обращаются к вам по имени, отчеству, говорят, что с вашей карты проведена та или иная операция и срочно надо спасать положение. Человек в растерянности выполняет все предложенные операции и лишается денег. Запомните, ни одна служба безопасности банка не станет звонить и просить назвать цифры, которые указаны на вашей карте. Максимум, они могут попросить доехать до ближайшего отделения банка, если возникают вопросы. Конечно, сотрудники банков при выдаче карт все объясняют, говорят, чтобы ни в коем случае никому не доверяли секретную информацию, но это пока слабо работает, к сожалению.
- Как обезопасить себя и помочь вам поймать мошенника?
- Если вы поняли, что вам звонит жулик, включите запись разговора. Когда мошенника поймают, будет проведена фоноскопическая экспертиза, доказывающая его вину. Виновному за это преступление грозит до шести лет лишения свободы, недавно было ужесточено наказание для таких видов мошенничеств. Не называйте никакие данные о себе. Это то самое мошенничество, от которого человек сам себя может обезопасить.
- Расскажите о самом громком задержании кибермошенников в Ростовской области.
- В конце прошлого года мы задержали группу лиц (7 человек), которые рассылали вирусные сообщения. Они выкрали у граждан со всей России более 18 миллионов рублей. Мошенники создавали базу данных из телефонов, которые находили на сайтах по продаже товаров. Они высылали смс-сообщение по указанным номерам, человек переходил по ссылке и лишался денег. В сутки они могли списать с одной карты до восьми тысяч рублей. Семеро злоумышленников были пойманы в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, а также был задержан организатор преступлений и изготовитель программы. А рассылку совершали именно из Ростовской области, это молодые люди до 30 лет, которые очень хорошо ориентируются в сети.
- С лжериелторами в Ростове покончено?
- После того, как были задержаны две организованные группы лжериелторов (15 человек) - да, покончено. У этих мошенников были офисы, они предоставляли услуги. Одна группа уже осуждена, дело по второй группе в ближайшее время поступит в суд. Им грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. «Риелторы» подписывали договор с гражданами, обещали, что предоставят жилье. И оплаченная сумма потенциального арендатора якобы считалась, как половина стоимости жилья. Однако жильцам никто не открывал двери по указанным адресам, а в фирме ему говорили, что он подписывал договор на оказание информационных услуг. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей. Сейчас таких групп в Ростовской области нет.
- В этом году были задержаны также две группы шарлатанов, которые «работали» на улицах. Причем, схема их мошенничества давно уже «обкатана», но люди продолжают почему-то доверять незнакомцам. Женщины подходили к гражданам, рассказывали о порче на деньгах, те отдавали все, что есть, а иногда и домой бегали за всеми сбережениями, по полмиллиона рублей выносили, ювелирные украшения, а через полчаса, когда они приходили в себя - выяснялось, что вместо денег у них бумага в свертке. Таких преступлений становится из года в год меньше.
- Все преступления сложны. Этот мужчина особенно запомнился нам. Он сумел втереться в доверие одновременно к четырем женщинам. Аферист находил состоятельных женщин, влюблял их в себя, рассказывал, что есть земельный участок, на котором было бы неплохо построить дом и жить счастливо. Женщины верили, продавали квартиры, отдавали деньги ему, а наш Дон Жуан проигрывал все «нажитое» в казино. Причем, он привозил всех своих женщин на один и тот же участок, показывал один и тот же недостроенный дом. Три женщины написали на него заявление, одна - отказалась. Любит. Общий ущерб от действий задержанного составляет более 11 миллионов рублей.
- Преступление имеет «профессию»? Кому можно доверять?
- Сразу вспомнился кандидат исторических наук, 26-летний ростовчанин, который был осужден за распространение порнографического видео со своей экс-возлюбленной. Молодой человек разослал хоум-запись всему профессорскому составу медицинского университета, где училась его бывшая девушка, родственникам и знакомым… Он сделал такой своеобразный «подарок» на день рождение нового парня бывшей возлюбленной. Причем задержанный хорошо подготовился: видео он распространил с сим-карты, которая была оформлена на саму потерпевшую, телефон приобрел новый специально с этой целью. Доказать такое, казалось бы, легкое преступление - было достаточно непросто. Сейчас век технологий - доверять нужно только самым близким.
Ростовская область входит в пятерку регионов РФ по уровню преступности. В регионе с 2010 года по настоящее время существенно не снижается число зарегистрированных преступлений. Как указано на сайте правовой статистики Генпрокуратуры РФ, значение «Всего зарегистрировано преступлений» не падает ниже отметки в 50 тысяч в год. Не раскрытыми остаются от 6 до 8 тысяч преступлений в год.